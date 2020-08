Positivi Covid altri sei novizi Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - Sono sette i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.505 totali. Sei sono frati novizi appena giunti da diversi Paesi al Sacro Convento di Assisi e si aggiungono agli otto emersi ieri.

L'intero gruppo, già isolato, risulterebbe quindi contagiato.

Il settimo caso accertato è uno straniero residente a Terni individuato nell'indagine epidemiologica avviata dal personale dell'Usl Umbria due dopo una positività accertata ad Amelia. La trasmissione del virus sarebbe avvenuta in ambiente di lavoro e l'uomo, asintomatico, si trova ora in isolamento.

In Umbria salgono da 47 a 54 gli attualmente positivi, secondo quanto riporta il sito della Regione. Stabili vittime, 80, e ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva.

Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 128.008 tamponi, 520 nell'ultimo giorno. (ANSA).