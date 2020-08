Paoli indisposto, non sarà a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - A causa di una indisposizione Gino Paoli non potrà essere a Perugia domani 10 agosto per partecipare alla rassegna Jazz in august organizzata nel centro storico del capoluogo umbro. Lo ha reso noto Uj che organizza la rassegna.

Il concerto delle 22 vedrà quindi sul palco Danilo Rea in piano solo e il duo Fabrizio Bosso-Julian Oliver Mazzariello.

