De Luca (M5s), su aborto Tesei riporti Umbria al 2020

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Secondo il parare del Consiglio Superiore di Sanità e la società di ginecologia e ostetricia, "l'aborto farmacologico è sicuro. Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz'ora dopo aver assunto il medicinale". "Un parere - sottolinea il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s) espresso in modo univoco dopo che in Umbria, con un blitz ideologico oscurantista, la Lega aveva tentato di comprimere e limitare fortemente i diritti delle donne impedendo di fatto l'interruzione volontaria di gravidanza in day hospital. Il parere sarebbe anche approdato all'Agenzia del farmaco per l'aggiornamento del bugiardino della Ru486, nella parte in cui viene ampliato di due settimane il periodo di prescrivibilità".

"Questi pareri - conclude De Luca, in una nota della Regione - andranno a far parte delle nuove linee d'indirizzo per l'interruzione volontaria di gravidanza che verranno emanate dal ministero della Salute. Ora la presidente Tesei non perda tempo, adegui le disposizioni regionali emanate e riporti l'Umbria nel 2020. Poi chieda scusa". (ANSA).