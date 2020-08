Agabiti, servizi educativi dal 7 settembre via in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - "I servizi educativi per la prima infanzia potranno riprendere dal 7 settembre". Lo annuncia l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti. "La giunta regionale, nel prendere atto delle linee guida condivise tra Governo, Regioni ed enti locali per la ripresa delle attività educative, ha individuato la data del 7 settembre per la possibile ripartenza di quelle destinate alla prima infanzia nel pieno rispetto delle misure anti contagio" prosegue l'assessore.

La decisione appena presa dalla Giunta "sarà presto seguita da ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie per il sostegno al pagamento delle rette per i servizi educativi" conclude l'assessore Agabiti. (ANSA).