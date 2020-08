Tiro a volo: Mondiali fossa universale; azzurri in evidenza

(ANSA) - MASSA MARTANA, 07 AGO - Continua il dominio dell'Italia nella classifica parziale a squadre dei Mondiali di Fossa Universale in corso nel Tav Umbriaverde di Massa Martana.

Questi i punteggi al termine della quarta serie: Junior (259/300), Ladies (261/300), Men (279/300), Senior (279/300), Veterani (267/300).

Al giro di boa del Mondiale, gli italiani tengono il passo anche nelle prove individuali. Un impeccabile Stefano Narducci con 100/100 si conferma ai vertici della classifica parziale maschile, seguito dal francese Cyril Sancier con 99/100. Terzo posto per l'altro italiano Valerio Grazini con 98/100.

Ed è ancora italiana, come ieri, la testa della classifica femminile: al primo posto Giulia Pintor con 95/100, al secondo, con un piattello di distacco, Bianca Revello. Più attardate, con 87/100, Eugenia Valente e Giulia Vernata. Domani si sale in pedana per la penultima giornata di gara prima dell'incoronazione dei nuovi campioni del mondo. (ANSA).