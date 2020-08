Squarta, non dimentichiamo Marcinelle

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - "Ricordo in maniera commossa le vittime della tragedia di Marcinelle. Tra loro c'erano 136 italiani che persero la vita nella miniera belga. Il sacrificio dei nostri connazionali andati a lavorare in un contesto complicato e pieno di insidie con la speranza di offrire un futuro migliore alle loro famiglie merita di essere mantenuto vivo per il futuro nella ricerca continua di migliori opportunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro". Alla vigilia del 64/o anniversario della tragedia mineraria di Bois du Cazier a Marcinelle, divenuto giornata dedicata al lavoro italiano nel mondo, il presidente dell'Assemblea legislativa umbra Marco Squarta ricorda "le sofferenze degli italiani seri e impegnati che affrontarono con straordinaria dignità le difficoltà per adempiere ai loro impegni".

Per Squarta - riferisce una nota della Regione - commemorare la tragedia di Marcinelle significa "non dimenticare la storia della nostra emigrazione". (ANSA).