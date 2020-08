Salvini, 'buco'? Montefalco è modello

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - "Montefalco è un modello di bellezza, valorizzazione del territorio e di promozione turistica. Vorrei che tutti i Comuni italiani avessero gli amministratori di Montefalco": Matteo Salvini ha così risposto a una domanda dei giornalisti sul disavanzo di oltre 4 milioni e 200 mila euro certificato nei giorni scorsi dal Consiglio del Comune, dove fino al 2018 è stata sindaco l'attuale presidente della Regione, la leghista Donatella Tesei.

"Tutti gli 8 mila Comuni italiani hanno bilanci in sofferenza - ha ricordato Salvini -, soprattutto in questa fase post Covid, ma se il Pd è il M5s si attaccano a questo, temo che per i prossimi 30 anni non toccheranno palla né a Montefalco, ne in altri Comuni umbri".

Ieri Pd e M5S hanno posto nuovamente la questione del "buco" di bilancio al Comune di Montefalco, guidato oggi dal sindaco Luigi Titta, chiedendo a Tesei di chiarire in Assemblea legislativa. (ANSA).