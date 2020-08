Montecchio festeggia 108 anni 'Marietta'

(ANSA) - MONTECCHIO (TERNI), 07 AGO - Compleanno da record per Augusta Giontella, conosciuta nel suo paese come Marietta, che nelle campagne di Melezzole, frazione di Montecchio, ha compiuto oggi 108 anni.

"Vispa e tenace, incarna appieno lo spirito paesano che da sempre ci caratterizza" commenta il sindaco, Federico Gori.

Stamani - con fascia tricolore e mascherina - le ha fatto visita regalandole un mazzo di rose rosse. "Orgoglio di tutta la comunità, si colloca al 103/o posto di longevità in Italia" spiega ancora il sindaco, secondo cui la signora Marietta è in assoluto la persona vivente più anziana della provincia di Terni. Emozionata per l'occasione, la festeggiata ha salutato Gori con una simpatica frase in dialetto. "Sindaco stai sempre bene - gli ha detto -, ma fino a 100 anni e non più, perché dopo si fatica troppo". (ANSA).