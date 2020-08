Altri sei positivi Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - Altri sei casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno, portando a 1.488 il totale (+22 in una settimana). Emerge dai dati diffusi dalla Regione. Segnalati anche altri due guariti, 1.370. Salgono così da 34 a 38 gli attualmente positivi (+15 su base settimanale).

I nuovi casi risultano tutti collegati a quelli già emersi nei giorni scorsi tra Passignano sul Trasimeno, Terni e Stroncone.

Stabili i dati dei ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva, e delle vittime, 80.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 885 tamponi, 126.654 totali. (ANSA).