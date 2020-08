Tutto pronto per Jazz in august a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - E' tutto pronto a Perugia per "Jazz in August", al via il 7 agosto sul palco allestito in piazza IV Novembre. Proporrà undici concerti con alcuni del migliori musicisti italiani, otto appuntamenti al prezzo pressoché simbolico di un euro. Tutto con ingressi contingentati secondo le norme anti Covid.

"Queste quattro giornate di concerti - sottolinea Umbria jazz - ci restituiscono la normalità dell'evento live: il palco, i musicisti, le luci e l'amplificazione, e soprattutto il pubblico. Quattro giornate di musica con alle spalle tanto lavoro. E con una grande sinergia istituzionale: Regione, Comune, Prefettura, Questura, Protezione civile, tutti hanno collaborato con disponibilità e impegno, ma anche con tanto scrupolo, per far tornare - nella massima sicurezza - la musica di Umbria jazz nella città". Tra i protagonisti Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli e Danilo Rea. (ANSA).