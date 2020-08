Tre nuovi casi Covid e quattro guariti

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Tre nuovi contagi al coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.482 totali, a fronte di quattro guarigioni, 1.368, fanno scendere da 35 a 34 gli attualmente positivi dopo giorni di salita. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Le nuove positività sono state accertate tutte in provincia di Terni. Città dove si registrano due nuovi ricoverati in ospedale, facendo passare da sei a otto il dato regionale (nessun paziente è in terapia intensiva). Rimangono 80 le vittime dall'inizio della pandemia.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 914 tamponi, 125.769 complessivi. (ANSA).