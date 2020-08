Melasecche, subito progetto per riapertura viadotto Corbara

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Subito il progetto e, se tutte le verifiche saranno positive, riapertura nel giro di poche settimane per il viadotto sul Lago di Corbara. E' questo il risultato dell'incontro che si è tenuto nella sede regionale di piazza Partigiani a Perugia, convocato dall'assessore alle infrastrutture, Enrico Melasecche. "Il viadotto realizzato ai tempi della diga con sole due travi per campata e con una tecnica costruttiva oggi superata - ha affermato l'assessore Melasecche - presenta su un punto un avvallamento causato dall'ammaloramento della testa di una trave che stava cedendo.

Il capo compartimento Anas Nibbi ha informato di aver immediatamente interessato lo stesso progettista e la stessa impresa che sono intervenuti per ripristinare il viadotto Montoro, proprio per dare accelerazione all'intervento. I tecnici sono già sul posto e stanno iniziando le operazioni di monitoraggio visivo e poi strumentale di tutte e sedici le travi che compongono l'intero viadotto. Sulla trave lesionata si adotterà una tecnica particolare per irrobustirla e consentire, forse fin dalle prossime settimane, la riapertura del viadotto, con semaforo a senso unico alternato, al traffico leggero e poi, nel caso in cui dovessero le indagini essere confortanti, anche a quello pesante. In caso contrario occorreranno alcuni mesi prima di poter consentire l'attraversamento degli autotreni".

"Quanto ai Fori di Baschi - ha invece aggiunto Melasecche - è aperto il confronto con Rete Ferroviaria Italiana, per definire il progetto esecutivo dell'intervento, già finanziato per 8 milioni di euro, che dovrebbe portare nei prossimi mesi a risolvere definitivamente il problema dei mezzi pesanti che incrociandosi causano con una certa frequenza incidenti".

(ANSA).