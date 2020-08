Jacopo Pastorelli coordinatore giovani Lega

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Alla presenza del coordinatore federale, l'on. Luca Toccalini, si è svolto a Perugia il congresso della Lega giovani Umbria, durante il quale è stato definito il nuovo organigramma del movimento. Coordinatore umbro è Jacopo Pastorelli, suo vice e voordinatore provinciale di Perugia, Gianluca Taburchi; Coordinatore universitario, Giacomo Sottili.

"A chi prenderà il mio posto in questa struttura regionale giovanile - ha sottolineato il coordinatore uscente, l'on.

Riccardo Augusto Marchetti - mi sento di lasciare un messaggio di lotta, di speranza, di non resa, mai e per nessuna ragione.

Questa è la miglior gioventù, quella che fa manifestazioni e proteste non contro qualcosa, ma per ottenere i diritti che qualcuno ci vuole togliere".

"Complimenti e auguri di buon lavoro" a Pastorelli sono arrivati dai consiglieri regionali della Lega. I quali hanno sottolineato come il partito "ha lavorato molto per far crescere il movimento giovanile sia nei numeri che nell'organizzazione".

