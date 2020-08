Coltivavano marijuana, denunciati 3 ragazzi

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Avevano realizzato una piantagione di marijuana in una radura impervia sulle colline nella zona di Valfabbrica, tre ragazzi del posto, poco più che maggiorenni, che sono stati denunciati dai carabinieri.

I militari, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, li hanno scoperti dopo giorni di pedinamenti ed appostamenti. I tre ragazzi si erano organizzati dividendosi i compiti: chi pensava ad andare a prendere l'acqua nel vicino ruscello, chi a preparare il composto di fertilizzante per agevolare la crescita delle piante. Ma il loro andirivieni, zaini in spalla, anche durante le giornate molto calde, non è passato inosservato.

I tre, colti sul fatto, si sarebbero giustificati - hanno riferito i carabinieri - dicendo di avere agito per noia. Le piante sono state poste sotto sequestro, insieme all'occorrente per la coltivazione. (ANSA).