Nuove donazioni all'ospedale Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 05 AGO - Nuova donazione alla struttura di Terapia intensiva dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno.

Sono stati consegnati dall'associazione Pro Limiti di Spello presidi sanitari per un valore di circa 4.200 euro, di grande utilità - spiega in una nota la Usl Umbria 2 - per la gestione del paziente critico ricoverato in Terapia intensiva.

Seconda donazione dall'associazione Federcaccia di Foligno che ha consegnato ai sanitari del "San Giovanni Battista" apparecchiature elettromedicali che permettono la rilevazione in continuo della pressione arteriosa cruenta nei pazienti critici ricoverati in Rianimazione.

Il commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, le direzioni strategica aziendale ed ospedaliera insieme allo staff della Terapia intensiva guidato dalla dottoressa Liana Lentischio rivolgono un "sentito ringraziamento alle associazioni di volontariato per la sensibilità dimostrata con questa utile testimonianza di vicinanza agli operatori sanitari di Foligno". (ANSA).