Nuove divise e nuova biancheria in ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - La direzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia ha comunicato a tutti i dipendenti che sono in distribuzione fino al 19 agosto, presso l'aula Ugo Mercati, le nuove divise da lavoro.

A ciascun operatore saranno consegnati cinque completi per il cambio, per garantire l'approvvigionamento pulito; la dotazione si compone di divisa, scarpe e felpa, colorati in base alla qualifica: infermiere verde mela, operatore socio-sanitario arancione, ostetrica glicine, riabilitatore azzurro, dietista fuxsia, tecnico di radiologia e laboratorio rossa, operatori di sala operatoria blu, medico celeste.

Il tessuto delle nuove divise è certificato oeko-tex che garantisce qualità e confort per gli operatori.

Anche le divise degli operatori del 118 cambiano colore e diventano giallo fluo per garantire una alta visibilità anche di notte. Sono confezionate con tessuti ignifughi e idrorepellenti, polifunzionali e impermeabili.

Per garantire costantemente le divise al personale delle aree critiche - è detto in un comunicato dell'ospedale - sono stati installati dei distributori automatici all'altezza dei blocchi operatori, dove l'operatore sanitario, utilizzando il badge aziendale, inserisce la divisa utilizzata e ritira quella pulita.

Questa operazione di cambio delle divise coinvolge tutti i 3.000 dipendenti; oltre al personale sanitario vengono sostituite le divise degli addetti alla portineria, centralino, addetti alla manutenzione, cuochi, tecnici e personale amministrativo. Per la identificazione delle figure professionali, grazie al colore delle divise , il cittadino/utente potrà controllare i poster che sono affissi in più aree dell' ospedale.

Nella nota, l'ospedale comunica che sono in corso anche le operazioni di sostituzione dei materassi con nuovi prodotti antidecubito tecnologicamente innovativi e tracciabili attraverso tag digitali, che garantiscono la prevenzione delle lesioni da pressione. Alle strutture di degenza viene inoltre fornita la biancheria per gli 830 posti letto, completamente tacciabile per seguire le varie fasi di sostituzione e lavaggio.

(ANSA).