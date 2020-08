Tesei, Regioni centrali per futuro Paese

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - "Un confronto costruttivo tra i presidenti delle Regioni che ha portato a redigere un documento unitario di proposte per l'Italia consegnato al presidente della Repubblica. A 50 dalla nascita delle Regioni dobbiamo avere la capacità di poggiarci sulle nostre radici, ma con lo sguardo verso il domani. Il ruolo degli Enti che rappresentiamo ha un peso fondamentale e centrale per il Paese, come è stato dimostrato anche durante l'emergenza sanitaria per il Covid-19, dove l'apporto delle Regioni è stato determinante in molte scelte, come, ad esempio, la stesura delle linee guida che hanno permesso la riapertura delle attività produttive e commerciali, e quindi l'avvio della ripresa economica e sociale": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Oggi impegnata a Roma per una serie di appuntamenti organizzati in occasione dei 50 anni dalla nascita delle Regioni a Statuto ordinario.

In mattinata i presidenti hanno partecipato a tre Tavoli tematici che hanno portato alla stesura del documento "Un patto rinnovato tra le Regioni. Le proposte per l'Italia", consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro che gli stessi Presidenti hanno avuto nel pomeriggio al Quirinale.

Nel documento - sottolinea Palazzo Donini - sono state recepite molte delle istanze avanzate dall'Umbria, e in particolar modo quelle riguardanti i temi delle infrastrutture e della ricostruzione post terremoto. (ANSA).