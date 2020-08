A Marsciano arrivano kit benvenuto bebé

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 04 AGO - C'era anche la piccola Elis Nicole, la prima nata dell'anno nel territorio di Marsciano, con la sua famiglia che ha ricevuto il kit di benvenuto per i bebè nel corso dell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale per annunciare le date e le modalità di consegna ai destinatari. Presenti il sindaco Francesca Mele, l'assessore Manuela Taglia e i rappresentanti della Farmacia Menconi e di quella comunale Le Fornaci.

Il progetto "Benvenuti bebè 2020" consiste nel far avere a tutte le famiglie dei bambini nati dal 1 gennaio una scatola con alcuni prodotti per la cura del neonato, offerti dalle farmacie del territorio, insieme a un opuscolo informativo e una guida con la mappa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Nei prossimi giorni il Comune di Marsciano spedirà una lettera a tutte le famiglie interessate con un coupon che i genitori potranno utilizzare, a partire da lunedì 24 agosto, per recarsi in una delle farmacie presenti sul territorio comunale e ritirare gratuitamente il kit. (ANSA).