Progetto Giovani per l'ambiente con Provincia e Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - Ha preso avvio il progetto "Giovani per l'Ambiente", che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso un percorso di aumento della consapevolezza da parte di gruppi di giovani tra i 18 e i 35 anni.

La proposta progettuale, presentata come capofila dalla Provincia di Perugia, è stata finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro dell'iniziativa Upi Azione ProvincEgiovani, con le risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, piazzandosi al secondo posto della graduatoria nazionale dei progetti finanziati.

"Giovani per l'ambiente" entrerà nel vivo con il Forum Jazz for Future, che si terrà nella sala del Consiglio provinciale durante la mattinata del 7 agosto.

Il Forum, organizzato dalla Fondazione Umbria Jazz, partner di progetto, avrà come focus il tema "La Sostenibilità dei Festival dopo il Covid -19" e testimonierà il percorso intrapreso dalla manifestazione sui temi del rispetto e della tutela dell'ambiente, a cominciare dall'abbattimento dell'uso della plastica nei grandi eventi, attraverso il confronto con altri soggetti impegnati nelle stesse battaglie, esperti e rappresentanti del mondo della musica.

Secondo partner del progetto - riferisce la Provincia - è Legambiente Umbria. Il suo presidente, Maurizio Zara, ha ribadito la piena disponibilità della propria organizzazione a mettere al servizio del progetto esperienze e competenze, in particolare nell'organizzazione dei laboratori creativi di fotografia, video making e di grafic design, rivolti ai giovani del territorio, che verranno realizzati in materia di sviluppo sostenibile a partire dal mese di settembre.

Eventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali verranno organizzati anche in due comuni del territorio, Montone e Castiglione del Lago, associati di progetto.

Arci Perugia è il terzo partner di progetto. Per partecipare Jazz for Future Forum ci si può registrare al link: https://giovaniambiente2020.typeform.com/to/bl7BGORi (ANSA).