"Mettiamoci il cuore", raccolta fondi a Marsciano

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 03 AGO - Con la campagna di sensibilizzazione "Mettiamoci il cuore" la Caritas Betlemme di Marsciano, con il patrocinio del Comune, organizza e promuove una raccolta fondi per dare un aiuto a famiglie in stato di necessità economica.

I fondi raccolti con questa campagna saranno finalizzati non solo al sostegno alimentare attraverso l'attività dell'emporio solidale, ma anche e soprattutto ad altre forme di aiuto come ad esempio il pagamento di medicinali e di utenze domestiche primarie.

Le donazioni vanno fatte sull'iban: IT 45 C 06220 38510 000001000489, intestato a Caritas Onlus Betlemme, indicando come casuale: "Mettiamoci il cuore". Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 3201862214 (Stella Giannoni) - 3290179078 (Luciano Cerati).

"Il ruolo della Caritas - afferma in una nota l'assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Manuela Taglia - è stato prezioso nel dare aiuto a tante famiglie nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, collaborando anche con l'istituzione comunale per indirizzare al meglio gli aiuti alimentari. Ora, con questa raccolta fondi, alla quale invitiamo tutta la popolazione a rispondere secondo le proprie possibilità, sarà possibile accrescere le risorse destinate da Caritas alle diverse forme di aiuto messe a disposizione delle famiglie ed ampliare di conseguenza la platea di soggetti che potranno essere raggiunti da questi sostegni. L'amministrazione ringrazia quindi Caritas per il costante impegno a favore dei cittadini e si appresta a sostenere questa campagna di sensibilizzazione che si affianca alle altre iniziative volte ad aiutare i soggetti più colpiti dall'attuale crisi, compresa la consegna dei pacchi alimentari attivata dal Comune con fondi sia nazionali che del proprio bilancio e che continua ad interessare oltre 200 famiglie su tutto il territorio comunale". (ANSA).