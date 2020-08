Altri due casi Covid emersi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Dopo i sei segnalati ieri, sono due oggi i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria che fanno salire a 1.474 il totale. Passano da 29 a 31 gli attualmente positivi secondo quanto riporta il sito della Regione.

Non si registrano infatti, ormai da diversi giorni, nuovi guariti, 1.363, o decessi, 80. Stabili anche i ricoverati, sette, nessuno in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati eseguito 620 tamponi, 122.404 complessivi. (ANSA).