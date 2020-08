Sei nuovi casi Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Sono sei, contro l'uno di ieri, i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell'ultimo giorno, ora 1.472 complessivamente. Che fanno passare da 23 a 29 gli attualmente positivi. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Passano da sei a sette anche i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

Stabile il numero dei guariti, 1.363, e quello dei deceduti, 80.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 888 tamponi, 121.784 in totale. (ANSA).