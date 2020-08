A Castello titoli crono ciclismo giovani

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 01 AGO - Riparte da Città di Castello il ciclismo tricolore, organizzato dal Team Fortebraccio, con la collaborazione della Uc tifernate. Sono stati infatti assegnati i titoli a cronometro per le categorie Under 23, Allievi uomini e donne.

Jonathan Milan, alfiere della friulana Ctf, ha conquistato la maglia di Campione italiano tra gli U23 con il tempo di 29'16"37 abbattendo il muro della media di 51 chilometri orari.

A fare gli onori di casa e da dare il via ufficiale l'assessore allo Sport di Città di Castello, Massimo Massetti, insieme alla vice presidente della Fci Daniela Isetti, la responsabile del Settore tecnico dell'Umbria Monia Baccaille e il presidente del Coni regionale Domenico Ignozza. (ANSA).