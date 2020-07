Scoperta strada "abusiva" nel bosco

(ANSA) - AVIGLIANO UMBRO (TERNI), 31 LUG - Scoperta dai carabinieri forestali di Avigliano Umbro una strada realizzata ex novo, abusivamente, all'interno di un'area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico. Denunciati i presunti responsabili dell'illecito, anche sanzionati in base al Testo unico in materia di edilizia e al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Secondo quanto accertato dai militari per realizzare la strada, lunga circa 150 metri e larga cinque, sono state abbattute, in località Il Torrone, circa 200 piante di roverella, estirpate ceppaie e movimentati oltre 700 metri cubi di terreno. L'intervento è stato realizzato in una zona dichiarata, con atto della Regione, di notevole interesse pubblico. La trasformazione del territorio - secondo l'accusa - è stata svolta in assenza dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'opera, che prevedono la presentazione di un progetto al Comune, il cui rilascio è comunque vincolato al parere della Sovrintendenza beni culturali come autorizzazione paesaggistica. (ANSA).