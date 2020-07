Piante marijuana in casa, denunciato

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 31 LUG - Personale del commissariato di polizia di Città di Castello ha denunciato a piede libero un campano di 29 anni perché trovato in possesso di alcune piante e foglie di marijuana nonché di circa 100 grammi di sostanza essiccata. Lo hanno fatto nel corso della perquisizione della sua abitazione.

Il forte odore di marijuana percepito dagli agenti al loro arrivo all'interno dell'immobile li ha immediatamente indirizzati - riferisce la polizia - verso l'appartamento. In particolare alla camera da letto del giovane dove sono state trovate alcune piantine già state messe ad essiccare.

Il ventinovenne è stato quindi denunciato per coltivazione e detenzione di stupefacenti. (ANSA).