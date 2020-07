Nuovo caso Covid Umbria, calano ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Dopo sei giorni senza nuovi casi, in Umbria nelle ultime 24 ore è stato registrato un ulteriore caso di positività al Covid, 1.466 totali. Salgono così da 22 a 23 gli attualmente positivi secondo quanto riporta la Regione sul suo sito.

Scendono invece da sette a sei i ricoverati in ospedale (nessuno in intensiva), con un dimesso da quello di Perugia dove rimangono due soli pazienti Covid. Stabili i guariti, 1.363, e i deceduti, 80.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 670 tamponi, 120.896 complessivi. (ANSA).