In 2019 utile 232 mila euro per sanità

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Il sistema sanitario umbro chiude il 2019 con un risultato positivo di gestione pari a 232 mila 518 euro: lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, informando che la Giunta regionale ha approvato il bilancio d'esercizio 2019 del Sistema sanitario regionale, come previsto dal Decreto legislativo 118/2011 che disciplina, tra l'altro, le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci degli enti del sistema sanitario regionale, ovvero l'holding regione con le quattro aziende sanitarie.

"Pur non registrando numeri in negativo - evidenzia Coletto in una nota - rispetto al 2019 si evince un forte decremento dell'utile conseguito in quanto si è passati dai circa 4 milioni del 2018 ai 233 mila del 2019. E' dovuto alla forte riduzione del valore della produzione delle quattro aziende rispetto ai costi sostenuti. Si passa infatti, da un differenziale di 14 milioni a 2 milioni circa (in percentuale l'87 per cento in meno)". (ANSA).