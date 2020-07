Patto per il Respiro, 15 borghi insieme per il benessere

(ANSA) - L'AQUILA, 30 LUG - Paesi del centro Italia con ottima qualità dell'aria insieme per tutelare la salubrità ambientale, migliorare il turismo sostenibile, proteggere il benessere respiratorio e promuovere la 'cultura della salute': sono i primi 'Borghi del respiro', 15 Comuni di Abruzzo, Lazio e Umbria che sabato 1 agosto, con un seminario in diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, firmeranno il Patto per il Respiro, sotto l'egida del ministero dell'Ambiente.

Dell'Associazione 'Borghi del Respiro' fanno parte, per ora, Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S.Angelo (L'Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Sigillo (Perugia). Il Comitato scientifico, coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, vanta la collaborazione di Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco, Ispra, Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), Isto (Organisation internationale du tourisme social). (ANSA).