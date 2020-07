A Orvieto e Foligno superati 41 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Sono state Orvieto con 41,5 gradi e Foligno (41,1) le città umbre più calde in questo giovedì di fine luglio. Ma il muro dei 40 gradi, stando alle centraline del Centro funzionale della Protezione civile regionale, è stato superato in tante altre località, tra cui a Bastia Umbra (40,3), Massa Martana (40,2) in altre zone interne.

Il grande caldo si è fatto sentire anche nei due capoluoghi: a Perugia sono stati registrati 37,8 gradi, a Terni 38,3. Così nelle altre città: Spoleto (39), Todi (38,8), Città di Castello (38,7), Narni Scalo (39,8), Norcia (36,1), Cascia (37,5), Gubbio (36,7), Amelia (38,5), Petrignano d'Assisi (38).

Sul fronte delle previsioni meteo per domani si attende cielo sereno e temperature ancora in aumento. (ANSA).