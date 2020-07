Musica e cinema per Estate nursina 2020

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 LUG - Presentato a Norcia il cartellone della Estate nursina 2020. Tra i protagonisti più attesi ci sono Simone Cristicchi la sera di Ferragosto, Samuel, il frontman dei Subsonica per la sera del 22 agosto e Daniele Silvestri che si esibirà il 13 agosto a Cortigno nell'ambito del festival Suoni Controvento. Quello di Silvestri sarà l'unico evento a pagamento.

"Avremo anche quattro serate di cinema in piazza con proiezioni di film di successo come 'Il Marchese del Grillo', in omaggio ad Alberto Sordi nei suoi 100 anni dalla nascita e film di animazione come Toro Ferdinand", ha spiegato l'assessore alla Cultura Giuseppina Perla.

Il cartellone prevede anche spettacoli teatrali e un omaggio a Ennio Morricone. "È significativo - ha sottolineato Perla - far partire il cartellone degli eventi proprio con un anteprima nazionale, 'Su con la vita', con Maurizio Micheli sabato 1 agosto e Riccardo Rossi il 14, la vigilia di ferragosto".

Il cartellone proseguirà anche nei primi giorni di settembre con la Marcia jazz (il 2) e la partenza di una tappa da Norcia della prestigiosa corsa ciclistica Tirreno-Adriatico (il 10).

(ANSA).