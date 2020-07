Fioroni,alla Treofan ripristinare corrette relazioni industriali

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Incontrando una delegazione dei lavoratori dell'azienda davanti al Consiglio regionale, in relazione alla vertenza che sta impegnando le maestranze della Treofan di Terni, l'assessore alle Politiche economiche e produttive regionali, Michele Fioroni, ha invitato il management aziendale "ad una pronta ripresa delle corrette relazioni industriali, che prevedono il confronto con i rappresentanti dei lavoratori al tavolo istituito del Mise".

Per Fioroni "il polo chimico è strategico nel sistema produttivo regionale e la Treofan, in qualità di capofila del polo ternano, rappresenta per la Giunta regionale una doppia priorità".

"Le rappresentanze sindacali - ha sottolineato - nei tempi pattuiti hanno presentato ai vertici aziendali le loro proposte in merito alla soluzione della vertenza, proposte che meritano di essere valutate con la dovuta attenzione, per rispetto dovuto anche al sistema Paese e al sistema produttivo regionale".

