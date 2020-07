Esposto sindaco Foligno su fiume Menotre

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha inviato un esposto alla procura della Repubblica sulla situazione del fiume Menotre. Lo ha reso noto lui stesso.

L'esposto, "con dettagliata documentazione fotografica", è stato mandato anche ai carabinieri del Nucleo forestale e all'Arpa "per denunciare l'allarmante situazione in cui versano alcuni tratti del fiume Menotre, interamente prosciugati, con livelli d'acqua palesemente insufficienti - sostiene Zuccarini - a garantire il cosiddetto 'minimo vitale' che consenta la sopravvivenza della fauna ittica, con morie di pesci e il degrado dell'ambiente fluviale". "Un danno sotto il profilo idrico - afferma il sindaco -, nonché per l'intero sistema fluviale ed ittico, che mina la salute e l'igiene pubblica per non parlare del danno d'immagine per l'intera ValMenotre".

"Chiedo risposte chiare - afferma Zuccarini - ed interventi concreti, al fine di risolvere definitivamente queste annose problematiche legate a captazioni e prelievi". (ANSA).