Ancora giorno senza nuovi casi Covid

PERUGIA, 29 LUG - Ancora un giorno, il quinto, senza nuovi casi Covid accertati in Umbria, 1.465 complessivamente, secondo i dati aggiornati dalla Regione al 29 luglio. Un quadro sostanzialmente stabile. Non sono stati infatti registrati né nuovi morti, 80, né guariti, 1.363. Rimangono così 22 gli attualmente positivi e sette i ricoverati, uno in intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 890 tamponi, 119.259.

