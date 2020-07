A presidente Tesei mascherina tricolore della Tela Umbra

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Un mascherina "tricolore" in lino pregiato realizzata a mano su telai di fine '800 per la presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei, che ha visitato il laboratorio e museo di Tela Umbra a Città di Castello, accompagnata dal sindaco, Luciano Bacchetta, dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, Pasquale La Gala e dal consigliere regionale Valerio Mancini.

Nel corso della breve visita le sei socie lavoratrici hanno illustrato alla presidente Tesei le tecniche di lavorazione dei pregiati tessuti attraverso dimostrazioni in diretta dietro ai telai di alcuni manufatti in via di ultimazione. Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricordato la recente visita al Quirinale assieme ad una delegazione delle socie lavoratrici e al maestro Stefano Lazzari, nel corso della quale è stato donato al Presidente Sergio Mattarella un tricolore in lino realizzato interamente a mano ed una mascherina con i colori della bandiera italiana. "Accanto ad interventi necessari di carattere logistico-strutturale per rendere ancora maggiormente fruibile a turisti e clienti il negozio e museo - ha precisato il presidente di Tela Umbra, Pasquale La Gala - e' fondamentale che il Comune di Città di Castello e la Regione Umbria in particolare ci aiutino in un'azione promozionale indispensabile per far vivere Tela Umbra e valorizzare l'artigianato storico di cui è emblema nel rispetto del dettato dell'articolo 45 della Costituzione Italiana". (ANSA).