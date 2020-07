Via di casa dopo lite, ritrovato ragazzo

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - In seguito a un diverbio in famiglia un minorenne si era allontanato di casa lasciando il proprio cellulare nell'abitazione spostandosi con i mezzi pubblici da un centro a un altro della provincia di Perugia: i carabinieri forestali lo hanno ritrovato durante un controllo del territorio dopo che aveva passato la notte dormendo in un bosco.

I militari hanno riconosciuto il ragazzo grazie alle foto segnaletiche. Lo hanno quindi portato presso la loro caserma dove ha atteso i genitori. (ANSA).