Provincia Perugia approva bilancio

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - Con sette voti favorevoli (Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Gubbiotti, Michelini, Pasquali) e due contrari (Lignani Marchesani e Rigucci) il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

L'atto per quest'anno - spiega l'ente in un comunicato - non dovrà ottenere il parere dell'assemblea dei sindaci per effetto della sospensione della norma a causa Covid ma il presidente Luciano Bacchetta ha comunque deciso di convocare un'assemblea politica che coinvolga i sindaci del territorio per discutere su alcuni temi considerati importanti. Ha quindi evidenziato come sia "un bilancio fatto in tempi di guerra vista la situazione".

"Ma che in itinere contiene cose interessanti - ha aggiunto - anche perché la Provincia sarà chiamata a una grande sfida con la riapertura delle scuole dove dovrà giocare un ruolo politico di primo piano". (ANSA).