Morto giornalista e critico Mino Valeri

(ANSA) - TERNI, 28 LUG - E' morto all'ospedale di Terni Mino Valeri, docente, critico d'arte e giornalista. Aveva 80 anni.

Per anni è stato collaboratore dell'ANSA. Valeri era ricoverato da alcuni giorni in ospedale.

Professore di storia dell'arte e disegno alle scuole medie, era molto conosciuto nell'ambiente artistico non solo cittadino per aver curato una lunga lista di mostre ed esposizioni, firmando altrettanti cataloghi e volumi. Valeri è stato anche direttore responsabile di radio Tna, emittente della diocesi.

Diversi anche gli articoli firmati sul Messaggero di Terni. Con il quale ha collaborato per diverso tempo.

Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha quindi espresso cordoglio per la scomparsa di Valeri. "Ha trasmesso a chi lo ha conosciuto e a chi ha letto le sue opere e articoli - ha detto - l'amore per Terni e il rispetto per le sue opere d'arte".

I funerali si terranno giovedì alle 10,30 nel duomo di Terni.

