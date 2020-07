Matteo Marzotto in Cda Fondazione Festival di Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - È l'imprenditore e manager Matteo Marzotto il componente di nomina della Regione Umbria scelto per far parte del Cda della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

A Marzotto, da parte della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, va "l'augurio di un buon lavoro, nella certezza che la sua professionalità ed esperienza potranno essere di valido apporto per il Festival di Spoleto". (ANSA).