Concetti nuovo presidente Umbria export

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - Sarà l'imprenditore Riccardo Concetti a guidare per il biennio 2020-2022 Umbria export, l'agenzia per l'internazionalizzazione di Confindustria, fondata 45 anni fa per sostenere lo sviluppo sui mercati internazionali del sistema produttivo regionale. Quarantatre anni è consigliere delegato e direttore commerciale dell'azienda, con sede a Bastia Umbra, Concetti spa specializzata nella produzione di macchinari da imballaggio, con esportazioni in oltre 60 Paesi, 250 addetti, e succursali negli Stati Uniti e in Brasile.

"La sfida della nostra società nei prossimi anni - ha detto Riccardo Concetti - sarà di continuare con sempre maggior slancio nell'attività di informazione e di assistenza. Il Covid, ma anche i grandi assestamenti geopolitici, hanno reso l'ambiente del commercio internazionale sempre più arduo".

(ANSA).