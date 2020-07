Il sindaco Romizi incontra il nuovo prefetto di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Il sindaco Andrea Romizi ha incontrato in via ufficiale il nuovo prefetto di Perugia, Armando Gradone, che prende il posto di Claudio Sgaraglia, nominato capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Il sindaco - in apertura di incontro - ha voluto rivolgere a titolo personale ed a nome dell'intera amministrazione comunale e della cittadinanza tutta un benvenuto al prefetto cui ha manifestato l'augurio per un buon e proficuo lavoro. Il sindaco ha confermato la massima disponibilità del Comune di Perugia - riferisce una nota dell'ente - per qualunque esigenza dovesse manifestarsi.

Il prefetto Armando Gradone si è detto lusingato dal poter assumere l'incarico a Perugia ed in Umbria, terra che ha frequentato da adolescente. "Per me - ha riferito - è come tornare a quelle emozioni provate quando ero ragazzo. Considero dunque questo incarico come un segno del destino dopo tanto girovagare per il nostro meraviglioso Paese". (ANSA).