D'Arpino nominato vice presidente nazionale della Sifo

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Alessandro D'Arpino, direttore della farmacia dell'azienda ospedaliera di Perugia, è stato nominato vice presidente della Sifo-Società italiana di farmacia ospedaliera, per il periodo 2020-2024. D' Arpino affiancherà Arturo Cavaliere, direttore della della farmacia della Asl di Viterbo, nominato presidente nel corso dell'assemblea che si si è svolta nello scorso fine settimana.

Alessandro D'Arpino dirige la farmacia ospedaliera del Santa Maria della Misericordia dal 2011, dopo un biennio, dal 2009 al 2011 - riferisce una nota dello stesso ospedale - come dirigente medico della farmacia aziendale della Usl Umbria 2. In precedenza aveva maturato esperienze nelle aziende sanitarie della Toscana.

" Ho accolto con soddisfazione questo riconoscimento - afferma D'Arpino nella nota - quale coronamento di un percorso professionale svolto nell'ambito della Sifo, prima come responsabile dell'area Galenica, poi come segretario regionale e infine come segretario nazionale. Un traguardo che valorizza le professionalità e l'organizzazione che in questi anni abbiamo messo a punto. Riconoscimento che desidero condividere con tutti i collaboratori". Ad esprimere congratulazioni al neo vice presidente Sifo, il commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia, Marcello Giannico. (ANSA).