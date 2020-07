Squarta, vicini alla famiglia della ragazza morta in Grecia

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - "Perugia piange la morte della giovanissima Carlotta Martellini, la diciottenne tragicamente scomparsa durante una vacanza a Mykonos, in Grecia. Una notizia che ha colpito profondamente tutta la comunità regionale". Così, in una nota, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta.

"Diventa impossibile trovare parole che possano essere di conforto o sollievo - scrive il presidente - ma stamattina il mio pensiero più sincero lo rivolgo alla famiglia, agli affetti più cari di Carlotta, strappata alla vita negli anni più belli. Che trovino forza e speranza in un momento così drammatico". (ANSA).