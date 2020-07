Ragazza morta: cordoglio del sindaco di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, a nome "dell'intera amministrazione comunale e della città tutta" esprime "vivo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa della giovane perugina Carlotta Martellini, vittima di un incidente stradale durante una vacanza nell'isola greca di Mykonos". Alla famiglia della ragazza, che aveva da poco compiuto di 18 anni, il sindaco ha voluto rivolgere "un pensiero di sostegno e vicinanza, stringendosi attorno ai genitori nel dolore per questa assurda tragedia che ha colpito l'intera comunità perugina".

Il sindaco ha espresso "un sentimento di forte vicinanza anche alle altre ragazze perugine, rimaste ferite e coinvolte nell'incidente di Mykonos, ed alle loro famiglie", manifestando la disponibilità dell'amministrazione comunale per ogni eventuale esigenza. (ANSA).