Nessun nuovo contagio al Covid-19 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Nessun nuovo contagio al Covid-19 accertato nelle ultime 24 ore in Umbria (su 855 tamponi) e due guariti in più, secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 25 luglio.

Gli attualmente positivi scendono quindi a 22. I guariti sono complessivamente 1.363 e 1.465 i contagi accertati dall'inizio della pandemia.

Le persone ricoverate restano sette, nessuna delle quali in terapia intensiva. I tamponi complessivamente eseguiti sono 116.596. (ANSA).