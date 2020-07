Ferito ciclista investito da un autobus

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Un ciclista è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stato investito da un autobus extraurbano di BusItalia lungo la strada che da Terni conduce a San Gemini, nei pressi di località Acquavogliera.

L'uomo - in base a quanto si apprende - è rimasto incastrato sotto al mezzo e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I pompieri hanno sollevato il pullman con i cuscini sollevatori ad aria. Il ciclista ferito è stato quindi consegnato al 118 sul posto e condotto all'ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).