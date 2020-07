Turismo: Comunanza agraria, subito i servizi a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 24 LUG - Castelluccio di Norcia può aspirare a diventare la Cortina del Centro Italia, a patto che vengano implementati quei servizi necessari all'accoglienza dei turisti, su tutti serve un piano viabilità e parcheggi". A dirlo all'ANSA è il presidente della Comunanza agraria del borgo terremotato, Roberto Pasqua, che ha analizzato l'afflusso record di visitatori giunto sul Pian Grande per ammirare la fioritura.

"In questo ultimo mese - spiega - abbiamo avuto la conferma di quanto sia attrattiva la nostra terra, ma per l'ennesima volta sono stati mostrati tutti i limiti di cui eravamo già a conoscenza, soprattutto nella gestione del flusso dei veicoli".

"Un parcheggio definitivo che sia in grado di accogliere 500-600 auto e un'area camper - aggiunge - sono essenziali. Così come è importante fin da subito iniziare a pensare a un nuovo modello di viabilità già per la prossima fioritura 2021. È chiaro - dice ancora Pasqua - che fare arrivare 17 mila mezzi in una sola giornata a Castelluccio diventa improbabile e quindi occorrerà pensare a un servizio integrato con, ad esempio, l'utilizzo delle navette". Ma parlando di servizi Pasqua non si riferisce solo ai mezzi di trasporto o alle aree di sosta da mettere a disposizione dei visitatori: "Se Castelluccio aspira a diventare una grande meta turistica del Centro Italia - dice il presidente - allora serve anche immaginare tutta una serie di soluzioni idonee all'accoglienza di tanta gente, sia sul Pian Grande dove ogni anno si rinnova lo spettacolo della fioritura, sia in paese una volta ricostruito". "Adesso - conclude Pasqua - è giunta l'ora delle scelte importanti che potrebbero cambiare per sempre il corso di questo luogo, la burocrazia non le ostacoli".

(ANSA).