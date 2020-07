In Umbria tamponi anche nei laboratori privati

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato una delibera con la quale si estende ai laboratori privati accreditati la possibilità di eseguire il test molecolare per la ricerca del virus Sars-Cov-2 con metodica rrt-pcr su tampone oro/rino-faringeo. "Con il superamento del lockdown e il progressivo riavvio delle attività produttive e sociali - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - risulta necessario prevedere l'implementazione e il rafforzamento di un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione del Covid, finalizzato a intercettare tempestivamente anche soggetti asintomatici". "Per raggiungere l'obiettivo - ha aggiunto - è opportuno attivare tutte le risorse disponibili sul territorio, visto che le evidenze scientifiche e le raccomandazioni internazionali puntano sui tre pilastri: estensione dei tamponi per individuare i soggetti asintomatici (testing), strategie di tracciatura dei casi (tracing) e loro adeguato isolamento (treatment), oltre alle indagini siero-epidemiologiche per conoscere la diffusione del virus nella popolazione". "Di conseguenza - ha spiegato l'assessore - dopo le disposizioni regionali che hanno permesso l'esecuzione dei test sierologici presso i laboratori privati e in ambito lavorativo, in questa diversa fase dell'epidemia, si è ritenuto opportuno, in affiancamento ai laboratori pubblici che già svolgono questa attività nell'ambito dei controlli di sanità pubblica dell'epidemia, di estendere ai laboratori privati, già in possesso di accreditamento istituzionale regionale, la possibilità di effettuare i test".

Il cittadino si si sottopone a test molecolare su tampone oro/rino-faringeo presso tali laboratori può eseguirlo esclusivamente a fronte di una prescrizione medica e previo consenso informato. I relativi costi sono a totale carico del cittadino. (ANSA).