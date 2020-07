30 kg di marijuana e 3 di cocaina in una carrozzeria

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Maxi-sequestro di droga da parte della polizia, che dopo una serie di indagini ha scoperto al'interno di una carrozzeria 30 chilogrammi di marijuana e tre di cocaina. Il titolare è stato arrestato.

Si tratta di un uomo di 37 anni di origini straniere che era stato fermato durante un'attività di controllo del territorio, mentre era a bordo della sua vettura ed era stato trovato in possesso di due involucri di cocaina e più di 2.000 euro in banconote da 50. Nel successivo controllo della sua officina, all'interno di un veicolo, sono stati trovati sacchi in plastica con piante di marijuana per un peso di circa 30 kg. Al piano superiore dell'autocarrozzeria, sono stati scoperti panetti e pezzi di cocaina e più di 40 involucri di sostanza già pronta per lo spaccio, oltre al materiale per il taglio e il confezionamento della droga. (ANSA).