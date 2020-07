Orvieto e Massa Martana le città più calde con 36,7 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Con 36,7 gradi sono state Orvieto e Massa Martana le due città più calde dell'Umbria in questo mercoledì 22 luglio. Ma le centraline del Centro funzionale della Protezione civile hanno rilevato alte temperature su tutto il territorio regionale con il termometro che ha superato i 35 gradi in diverse località tra cui Foligno, Todi, Cascia e Narni Scalo. Nelle due città capoluogo si sono registrati 33,3 gradi a Perugia e 33,8 a Terni. All'Isola Polvese sono stati toccati i 33 gradi, così come a Norcia. Non si è andati oltre i 34,6 gradi a Città di Castello e Spoleto. Sul fronte delle previsioni meteo, domani il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno sui valori odierni. Atteso un peggioramento per la giornata di venerdì, con relativo calo dei valori massimi. (ANSA).