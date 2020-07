Da Giunta Perugia ok ad alienazione quote minimetrò

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - La Giunta comunale di Perugia ha approvato la delibera con cui si propone al Consiglio comunale di alienare le azioni detenute dall'ente in Minimetrò Spa. Le stesse, sulla base di un'apposita perizia, conclusasi lo scorso 8 aprile, sono state quantificate in 12.338.199,30 euro. La vendita delle quote azionarie era stata, peraltro, inserita tra le misure correttive presentate alla Corte dei Conti a seguito del controllo di quest'ultima sulla gestione finanziaria dell'ente.

"La cessione genererebbe una serie di vantaggi per il Comune -ha spiegato l'assessore al bilancio Bertinelli - quali, innanzitutto, il fatto che la somma sarebbe destinata alla riduzione del disavanzo tecnico di amministrazione, accertato nel 2014 e al 31 dicembre 2019 ammontante a oltre 25,5 milioni di euro, generando una disponibilità di avanzo di amministrazione vincolato superiore al previsto, con conseguenti benefici dal punto di vista gestionale. Si avrebbe, inoltre, a disposizione un'ingente entrata straordinaria utile a ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con conseguente minore esborso di interessi passivi". (ANSA).